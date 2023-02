Justiça condena Victor, da dupla com Leo, a pagar indenização a ambulante xingado em show

Redação AM POST*

O cantor Victor Chaves, da antiga dupla Victor & Leo, e a empresa Vida Boa Show e Eventos foram condenados pela Justiça a pagar R$ 21 mil a um ambulante que trabalhou em uma apresentação dos sertanejos em maio de 2012, em Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O vendedor disse que foi xingado e humilhado por Victor e obrigado por seguranças a se retirar do espaço. A informação é do G1.

O ambulante afirmou que estava trabalhando debaixo de um guarda-sol quando foi abordado pelos seguranças. Quando se recusou a sair, a dupla parou o show, e Victor ordenou que ele se retirasse porque estava atrapalhando a visibilidade do público. O vendedor negou novamente e disse que passou a ser xingado pelo cantor com palavras como “sem cérebro”.

Ainda segundo o ambulante, os seguranças da dupla tomaram e lacraram a caixa de bebidas que ele estava vendendo e o obrigaram a sair do local. Após o encerramento do show, o trabalhador foi ao camarim, e Leonardo, dupla de Victor, devolveu as bebidas e pagou a ele R$ 3 mil.

À Justiça, o vendedor requereu indenização por danos morais no valor equivalente a 40 salários mínimos. Ele alegou que os xingamentos durante o show foram filmados e divulgados na internet, aumentando o constrangimento.

A defesa de Victor argumentou que a intervenção da dupla “se fez necessária” porque, “mesmo após inúmeras reclamações do público e da organização local”, o ambulante “se recusava a retirar sua barraca que atrapalhava a visão de várias pessoas que compareceram ao evento”.

Alegou também que “todas as expressões utilizadas pelos artistas não tiveram o condão de ofender” o vendedor.

Ao analisar o vídeo gravado no momento da discussão, o juiz André Luiz Pimenta Almeida, da 2ª Vara Cível da Comarca de Ibirité, concluiu que, em determinado momento, Victor “efetivamente se excedeu no ‘diálogo’ que manteve com o autor”.

“Victor em determinado momento do ‘diálogo’ chama o autor de ‘mal educado’ e diz ‘junta esse negócio aí, apaga isso aí, desliga isso aí’, revelando que a dupla tem vinte anos de trabalho e não fica de ‘oba-oba não, negão’. Em seguida, o cantor prossegue dizendo ao autor ‘usa a cabeça, cara. Você tem cérebro?'”, diz um trecho da decisão, de 30 de dezembro de 2022.

O magistrado considerou que o cantor, “com sua conduta exaltada”, expôs o ambulante a “situação vexatória e pressão psicológica”.

*Com informações do G1