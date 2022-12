Justiça devolve jatinho de luxo apreendido de Wesley Safadão

Redação AM POST*

O cantor Wesley Safadão recebeu de volta jatinho de luxo que foi apreendido pelo Tribunal de Justiça do Paraná na última quinta-feira (22/12) em meio ao impasse sobre a propriedade do veículo. A aeronave avaliada em R$ 37 milhões foi pedida em uma ação movida para ressarcimento de dívidas por um grupo de investidores lesados pelo empresário Francesley da Silva, conhecido como “Sheik dos Bitcoins”, apontado pela Polícia Federal como líder de um esquema que movimentou cerca de R$ 4 bilhões no Brasil, por meio de fraudes envolvendo pirâmide financeira e comercialização de criptomoedas. Ele está preso desde novembro.

A defesa do cantor alega que Safadão também foi vítima do Sheik, e o veículo foi dado como garantia de que ele teria de volta o valor investido pela empresa.

De acordo com a decisão, não há razão para que a aeronave fique em desuso no depósito. Os custos elevados da paralisação do jato e deterioração precoce foi o que motivou sua devolução. A apreensão se deu após uma investigação da Polícia Federal sobre um suposto esquema de pirâmide financeira disfarçado de aluguel de criptomoedas, o qual Safadão foi vítima de um golpe ao fazer investimentos dos quais saiu sem receber, e adquiriu o avião como garantia através de financiamento feito pelo Banco do Brasil S/A.

A Justiça ainda cita que o transporte é “indispensável para o cantor realizar as suas atividades profissionais”.