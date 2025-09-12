Justiça nega habeas corpus e mantém rapper Oruam preso

Notícias de Famosos – A Justiça do Rio de Janeiro negou, nesta quinta-feira (11), o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, e manteve sua prisão preventiva. O artista, de 25 anos, está preso desde julho, quando se entregou à polícia um dia após a expedição do mandado de prisão.

Oruam foi indiciado por sete crimes: tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal. A defesa, representada pelo advogado Fernando Henrique Cardoso, afirmou em nota que confia no “restabelecimento da liberdade de Mauro” e criticou a condução do processo. Segundo ele, autoridades policiais estariam “fabricando” acusações e induzindo o Judiciário ao erro.

O episódio que levou à prisão ocorreu na madrugada de 22 de julho, durante uma operação na casa do rapper para cumprir mandado de busca e apreensão contra um menor suspeito de tráfico e roubo. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Oruam e pessoas que estavam no local tentaram impedir a ação e arremessaram pedras contra os agentes, uma delas com cerca de 5 kg, de uma altura de 4,5 metros. A perícia confirmou que os objetos eram semelhantes às pedras encontradas no jardim da residência.

O MPRJ sustenta que a conduta foi motivada por razões torpes e com uso de meio cruel, o que poderia enquadrar o caso na Lei dos Crimes Hediondos. Oruam, por sua vez, chegou a registrar vídeos da abordagem policial e os publicou nas redes sociais, desafiando as autoridades.

