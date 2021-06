Karina Bacchi suspeita de fraude em vacinação e volta ao posto para tirar a prova

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

R7

Karina Bacchi, de 44 anos, usou seu perfil no Instagram para explicar que foi vacinada corretamente. Na última terça-feira (29), a atriz gravou o momento em que foi vacinada em um Drive Thru de São Paulo, mas disse que recebeu diversas mensagens dos fãs dizendo que a imunização não ocorreu corretamente. Com dúvida, ela decidiu voltar, nesta quarta-feira (30) ao local onde a imunização foi feita para esclarecer o ocorrido.

Continua depois da Publicidade

“Vacinada! Venho nesse momento esclarecer as mensagens de milhares de pessoas entre elas até profissionais da saúde, que assim como eu ficaram em dúvida com relação a aplicação da vacina com essa seringa que foi utilizada em meu vídeo postado no momento da aplicação. Eu retornei até o local onde recebi toda explicação (que compartilho com vocês nesse post), e onde também agora tenho certeza que fui vacinada corretamente, sim”, começou ela.

Na sequência, a mãe de Enrico Bacchi elogiou o trabalho dos profissionais, que lhe explicaram sobre o funcionamento da seringa. “A equipe me recebeu com a maior atenção e inclusive me explicou que essa tem sido uma dúvida recorrente e que muitas pessoas estão retornando com seus vídeos para se certificar. Agradeço demais a atenção e compreensão da profissional que me atendeu e entendeu minha preocupação. Meu coração está em paz agora”, completou.

No mesmo post, Karina compartilhou um vídeo com as explicações das profissionais.

Continua depois da Publicidade