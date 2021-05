Karol Conká, Projota, Pocah, e Rodolffo vão fazer show na final do BBB 21

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A final do Big Brother Brasil 21, prevista para o dia 4 de maio, terá o tradicional show de encerramento com os participantes do camarote. Karol Conká, Projota, Pocah, e Rodolffo com seu companheiro de dupla Israel se apresentam no programa.

Pela primeira vez, toda a transmissão do encerramento do reality show acontecerá diretamente do gramado da casa, onde Tiago Leifert comandará o último programa da temporada. O trio finalista assistirá à retrospectiva dos cem dias do BBB, literalmente, de camarote.

O cantor Projota diz que ainda não sabe se o coração vai aguentar e que será especial reencontrar os amigos de confinamento na final do BBB que ele participou. “Estou bastante empolgado por esse dia, que representa muito pra mim. Tenho certeza de que vai ser uma apresentação que eu nunca vou esquecer”, afirma.

Para Karol Conká, cantar na casa do BBB onde viveu durante 30 dias é a oportunidade de relembrar uma experiência transformadora. Ela compara o retorno à casa a experiências como deixar a casa dos pais, lançar o primeiro disco, se tornar mãe.

“Marca um antes e um depois na minha história. Foi o início de um processo de conquista de mais autoconhecimento e maturidade na forma de me relacionar com circunstâncias emocionalmente desafiadoras”, diz.

O cantor Rodolffo conta estar realizando mais um sonho com o show na final do reality. Ele fala que já virou muitas noites assistindo ao programa e, ao mesmo tempo, na espera incansável de ouvir uma música de Israel e Rodolffo tocando em uma festa do BBB.

“Inesperadamente recebi o convite para participar desta edição, aconteceu tudo o que aconteceu e eu fico sem palavras para expressar o tamanho da felicidade de poder cantar, ao vivo, na final do reality. A gratidão a Deus, ao BBB e ao público é incalculável”.

A recém-eliminada Pocah volta à casa do BBB, agora para subir ao palco. Para ela, se apresentar no show de encerramento do reality vai ser uma emoção gigantesca, que tem uma importância enorme e marcou a vida e de todos os participantes.

“Voltar cantando, levando o meu trabalho, é algo que me deixa sem palavras. Fui surpreendida com essa notícia maravilhosa quando saí da casa e amei saber. Para mim é um presente. Quero fazer algo bem especial”, promete a cantora.