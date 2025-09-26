A notícia que atravessa o Brasil!

Karoline Lima confirma término com Léo Pereira e apaga fotos nas redes

Influenciadora confirma o fim e não revela motivos.

Por Beatriz Silveira

26/09/2025 às 17:10

Notícias de Famosos – A influenciadora digital Karoline Lima e o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, não estão mais juntos. O término foi confirmado pela própria Karoline, que não revelou os motivos da separação. Nas redes sociais, a influenciadora apagou todas as fotos em que aparecia ao lado do jogador, gesto que chamou a atenção dos seguidores e alimentou rumores sobre o fim do relacionamento ao longo dos últimos dias.

As especulações ganharam força na última quinta-feira (25), quando Karoline — que costumava acompanhar de perto os jogos do Flamengo — deixou de comentar a classificação do clube para a semifinal da Libertadores. A ausência de manifestações nas plataformas onde ela geralmente interagia com o público foi interpretada como mais um indício de que a relação havia chegado ao fim.

Conhecidos por compartilhar momentos de forma frequente, Karoline e Léo eram vistos pelos fãs do futebol e do meio digital como um dos casais mais queridos. A rotina de publicações conjuntas, viagens e aparições públicas ajudou a consolidar a imagem de parceria entre os dois, o que explica a repercussão do anúncio de separação nas redes sociais.

Até o momento, não há detalhes sobre as razões do término. Karoline limitou-se a confirmar o fim do relacionamento e a reorganizar seu perfil, removendo conteúdos com o defensor rubro-negro. Já Léo Pereira não se manifestou publicamente sobre o assunto nas publicações citadas pelos seguidores. Com isso, o caso segue repercutindo entre fãs e páginas de celebridades, impulsionado pelo silêncio das partes e pelas mudanças percebidas no ambiente digital do casal.

 

