“Ken venezuelano” morre aos 41 anos após sofrer infarto

Notícias de famosos – O apresentador e modelo venezuelano Emilio Sueños, nome artístico de Emilio García, morreu aos 41 anos após sofrer um infarto fulminante. O caso ocorreu na quinta-feira (9/10), em Guayaquil, no Equador, onde o artista estava internado há uma semana. Segundo informações divulgadas pelo jornal La Nación, a suspeita é de que o ataque cardíaco tenha sido provocado pelo uso excessivo de testosterona, substância comumente usada para ganho de massa muscular.

Conhecido nas redes sociais como o “Ken venezuelano”, Sueños era uma figura marcante no mundo da moda e da televisão do país. Nos últimos meses, ele vinha se preparando para competir em um campeonato de fisiculturismo, o que o levou a intensificar o uso de hormônios e suplementos anabolizantes. Amigos próximos relataram que o modelo havia apresentado sintomas gripais antes de passar mal, mas o quadro se agravou rapidamente, levando-o a ser hospitalizado em estado crítico.

Uma amiga próxima afirmou que os órgãos de Emilio não resistiram ao excesso de substâncias no organismo. “O corpo dele não aguentou. O coração dele não aguentou e um dos pulmões também foi danificado. Fizeram transfusões de sangue, mas elas viraram água. Tentaram tirar o hormônio do corpo dele, mas não conseguiram”, contou, emocionada.

Durante sua carreira, Sueños falava abertamente sobre as inseguranças com a própria imagem e as violências psicológicas que sofreu durante a infância e adolescência por causa da aparência. Ele chegou a realizar diversas cirurgias plásticas e procedimentos estéticos, motivado pelo desejo de alcançar um ideal físico “perfeito”.

