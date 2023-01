Key Alves do BBB23 é musa do vôlei e do Onlyfans; veja fotos sensuais da sister

Redação AM POST*

A jogadora de vôlei, Key Alves, que está no BBB23, possui conta ativa no OnlyFans e fatura um alto valor. Durante uma conversa com os outros confinados do reality, a jogadora de vôlei revelou o momento em que o seu pai descobriu sobre as fotos na rede social adulta. Após voltar do Paredão, a equipe da sister fez um desconto para os assinantes da plataforma.

“Ele me ligou e perguntou: ‘O que é OnlyFans?’. Eu respondi que é uma plataforma que junta os fãs, onde todo mundo se une. E ele: ‘Que da hora! Mas o povo paga para isso?’. Fiquei um tempão sem falar, e acho que ele deve ter pesquisado depois”, explicou Key Alves, sem revelar, em um primeiro momento, que se tratava de uma rede social adulta.

A equipe de Key Alves, participante do BBB23, cumpriu a promessa e fez uma promoção na assinatura da conta da jogadora de vôlei na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. A ideia surgiu após Key escapar do primeiro Paredão do programa, que aconteceu na última terça-feira (24/1).

A sister disputava com Gustavo, sua dupla, a preferência do público com Fred Nicácio e Marília, que, escolhidos, foram para o Quarto Secreto. Com votação popular, um dos dois deixará a casa e outro retorna à competição.

