Lenda do MMA, Cris Cyborg desafia DJ Ivis: ‘Faz isso que você fez nela em mim’

Lenda do MMA e uma das maiores lutadoras de todos os tempos, Cris Cyborg mostrou que não foge da briga também quando é hora de tomar posição em defesa das mulheres nas redes sociais. Na noite desta última segunda-feira, Cris postou em sua conta no Instagram um vídeo em que o humorista Nego Di mostrava cenas do DJ Ivis batendo na mulher na frente da filha, em diversos vídeos caseiros. São imagens fortes, que ganharam os noticiários e geraram uma onda de indignação contra a violência contra as mulheres. Cris, então, desafiou, como destacamos abaixo:

“Oi, galera. Venho aqui porque na verdade sigo o Nego Di e vi o que o Nego Di colocou sobre o DJ Ivis, que me indignou. Não sei quem é, não sei que música ele canta. Mas, independente de quem ele é, e de que música ele canta, vi o vídeo, ele agredindo a esposa dele em frente à filha dele. Vi várias pessoas pessoas ao redor vendo isso e não fazendo nada para defender essa mulher. E isso me traz indignação. Se você tem a capacidade de tocar na sua mulher, na sua esposa, põe a luva e vamos fazer uma luta. Faz isso que você fez nela em mim, vamos ver se você consegue. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo e acho que as pessoas que estão na internet, as pessoas quem seguem esse cara… Para de seguir esse cara! Esse cara não é um exemplo para você, para os seus filhos, para a sua mulher e para a sua família”, disse Cris no vídeo.

Na legenda, ela ainda reforçou a sua posição ao lado das mulheres:

“Cyborg x DJ Ivis. Estamos apenas esperando o Valentão assinar o contrato! Bora! @nacaocyborg #CyborgVsDjivis. Entre para a Nação que não aceita Violência Contra Mulher”, escreveu Cris na legenda.

Nos stories, ela ainda repostou mais de 90 publicações de pessoas torcendo pela luta, com comentários como “não dura cinco segundos”, “atropela esse mané” e “o Brasil quer essa luta”.