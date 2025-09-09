Leo Dias diz que descobriu em Manaus motivo da briga entre Manu Bahtidão e Simone Mendes; confira

O jornalista Leo Dias trouxe à tona detalhes sobre a briga entre as cantoras Simone Mendes, de 41 anos, e Manu Bahtidão, de 39. Durante sua passagem por Manaus, no último final de semana, para a cobertura do festival Sou Manaus 2025, o colunista revelou no programa Melhor da Tarde, da Band, o motivo que teria levado Simone a deixar de seguir Manu nas redes sociais.

“Eu entrevistei a Simone no Sou Manaus. Saindo do camarim, uma pessoa que eu não posso contar quem mas que eu confio muito, me contou o porque que a Simone parou de seguir a Manu”, disse Leo.

Segundo Leo Dias, a situação envolve o influenciador digital Carlinhos Maia, de 34 anos, amigo em comum das artistas e vizinho delas em Alphaville, na Grande São Paulo. De acordo com a apuração do jornalista, Manu teria feito comentários críticos sobre Simone em uma conversa privada com Carlinhos. As declarações, no entanto, teriam chegado até a cantora sertaneja, desencadeando o mal-estar.

A tensão aumentou quando Simone passou a demonstrar incômodo com o comportamento da colega, afirmando que se sentia “imitada em tudo”. Fontes ligadas à artista revelaram que ela enxergava nas atitudes de Manu uma tentativa de reproduzir seu estilo, desde a maneira de interagir com fãs nas redes sociais até a criação de fã-clubes semelhantes. “Faz igual em tudo, até fã-clube ela criou igual”, teria desabafado Simone, em tom de frustração.

Em entrevista, Manu Bahtidão não negou que tenha feito críticas à postura da ex-colega de palco. Entretanto, destacou que suas palavras foram ditas em tom informal, sem intenção de atacar. “Sim, eu falei mesmo. Mas falei em um momento informal, não para ofender. Talvez tenha me expressado mal”, declarou. A cantora também se disse surpresa com a proporção que o episódio tomou, revelando mágoa com a forma como Simone interpretou suas ações.