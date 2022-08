Leo Dias é condenado à prisão por ação movida por Tiago Leifert

Redação AM POST

O colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro a uma pena de um ano e três meses de detenção em ação foi movida pelo apresentador Tiago Leifert e seu pai, Gilberto Leifert. As informações são do ‘Em Off’.

Em 2020, o colunista publicou um texto em sua coluna em um portal um texto com o título “Homem forte do CONAR, que atacou Gusttavo Lima, é pai de Tiago Leifert”. Advogados do apresentador que estava na Globo foram à justiça alegando que a matéria era “sensacionalista” e “mentirosa”.

Na nota, o jornalista foi acusado de fazer ilações e insinuar que Gilberto Leifert teria influenciado a abertura de uma investigação contra o cantor. Ele também é ex-funcionário da Globo.

Na decisão, o juiz Flávio Itabaiana concordou com a família Leifert. Na ação, a defesa alega que houve exagero. “O conteúdo da matéria transmite aos leitores a falsa impressão de que Gilberto estaria disposto a utilizar o respeito e prestígio conquistado ao longo de décadas de trabalho, para atingir o cantor Gustavo Lima, pessoa com quem ele nunca esteve e de quem não tem nada contra”, diz a petição.

Vale lembrar que, na época, o próprio Tiago Leifert se pronunciou e criticou a matéria. Em outubro de 2021, o jornalista chegou a se retratar nas redes sociais.

*Com informações da Contigo