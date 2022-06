Leo Dias pede perdão a Klara Castanho após exposição de caso envolvendo doação de bebê: ‘Errei’

Após ver a repercussão em torno do caso de Klara Castanho, Leo Dias pediu desculpas à atriz, neste domingo (26), por ter escrito duas matérias, no último sábado (25), detalhando o abuso sexual e o parto sofrido pela artista, que decidiu entregar o bebê para adoção. O site Metrópoles também se desculpou.

No relato, Leo Dias diz que tomou conhecimento da notícia por intermédio de uma profissional de um hospital privado. “A moça, sob a condição de anonimato, me disse que, pela primeira vez, o nascimento de uma criança não poderia ser registrado

Continua depois da Publicidade

“Fiquei surpreso ao saber que a mulher que deu à luz aquela criança era Klara Castanho. Até aquele momento, eu não tinha noção do contexto de violência envolvendo a gestação. Meu contato com Klara não era próximo, mas, há alguns meses, a mãe dela me mandou uma mensagem carinhosa pelo Instagram e achei que eu deveria, por intermédio deste contato, mandar uma mensagem para ela no sentido de entender o que estava ocorrendo. Àquela altura, eu não tinha noção de todos os fatos. Não sabia que ela havia sido vítima de um estupro. Klara me respondeu poucas horas depois. Chegamos a conversar por telefone.”

O colunista disse que optou por não divulgar a informação por saber que a história é “perturbadora”. “Eu permaneci sem escrever sobre a história. Mas, desde maio, fui surpreendido com vídeos e posts em que influenciadores relataram o caso ou parte dele. Evitei, assim como havia me comprometido, revelar a identidade da atriz, mesmo tendo sido provocado a falar sobre o caso”, escreveu.

Leo Dias explicou que as publicações que fez aconteceram depois da revelação de Klara nas próprias redes sociais dela. “A postagem que fiz relatando o nascimento da criança e a adoção foi posterior à carta que Klara escreveu sobre tudo o que passara. Ela foi covardemente exposta. Tenho consciência disso.”

Continua depois da Publicidade

“Errei ao publicar qualquer linha a este respeito. Mesmo que a revelação da história não tenha partido de mim, mesmo que Klara tenha escrito uma carta pública narrando a dor que sentiu com toda esta violência e que eu só tenha escrito sobre o assunto após a carta dela ser publicada”, contou.

Ao fim, o colunista admite seu erro e pede perdão à atriz. “Mesmo que eu soubesse de tudo desde o início, eu não deveria ter escrito nenhuma linha sobre esta história ou ter feito qualquer comentário sobre algo que não tenho o direito de opinar. Apesar da minha proximidade com o fato, reconheço que não tenho noção da dor desta mulher. E, por isso, peço, sinceramente, perdão a Klara”, finalizou.

Continua depois da Publicidade

Fonte: R7