Lista de participantes de A Fazenda 14 vaza nas redes sociais; veja os nomes

Redação AM POST

Uma lista com participantes de A Fazenda 14 vazou e está fazendo sucesso nas redes sociais. As imagens mostram vinte e quatro nomes em uma planilha. Curiosamente, com o nome completo de cada famoso.

A foto conta com fortes candidatos ao reality da Record TV. Muitos já foram ventilados em diversos sites de notícias. Os perfis são variados, característica essencial do programa.

Ao que tudo indica, são vinte nomes confirmados e quatro reservas. Por outro lado, esses quatro também devem compor o Paiol, dinâmica usada na última edição.

Nesse caso, os restantes disputam uma vaga para entrar na produção. O mais votado pelo público entra na fazenda alguns dias após a estreia.

A suposta lista de peões conta com os seguintes famosos:

Vini Buttel – Participante do De Férias com o Ex

Thomaz Costa – Ator

Pétala Barreiros – Influenciadora digital

Tiago Ramos – Jogador de futebol

Tati Zaqui – Cantora

Lucas Costa – Ator

Rosiane Pinheiro- Dançarina

Kerline Cardoso – Ex-BBB

Ingrid Ohara – Participante do De Férias com o Ex

Ellen Cardoso – Dançarina conhecida como Mulher Moranguinho

Iran Malfitano – Ator

Shayan Haghbin – Participante do Casamento às Cegas

Ruivinha de Marte – Influenciadora digital

Deolane Bezerra – Advogada

Deborah Albuquerque – Participante do Power Couple

Alex Galette – Influenciador digital

Bruno Tálamo – Apresentador

Bárbara Borges – Atriz

Cláudia Baronesa – Participante do Power Couple

André Santos – Jogador de futebol

André Marinho – Cantor

Créu – MC

Pelé Milflows – Cantor

Suzi Sassaki – Atriz