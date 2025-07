Lívia Andrade é convidada para sua primeira novela na Globo

Famosos – Julho de 2025 – A apresentadora e atriz Lívia Andrade foi convidada para integrar o elenco de “Coração Acelerado”, próxima novela das 19h da Globo. Se aceitar o convite, será a estreia de Lívia em uma produção dramatúrgica da emissora. A novela substituirá “Dona de Mim” a partir de novembro e já está em fase de escalação final.

Nova fase na carreira de Lívia Andrade

Segundo o Portal Leo Dias, Lívia faz parte atualmente do time fixo do “Domingão com Huck”, onde participa como jurada e comentarista em diversos quadros. Sua entrada na Globo se deu em 2021, após um convite direto de Luciano Huck, com quem mantém uma relação profissional de confiança. Desde então, vem ganhando espaço e consolidando sua imagem na emissora.

O convite para participar da nova novela representa um passo importante na trajetória da artista, que já transitou por diferentes áreas do entretenimento: foi assistente de palco, apresentadora, comentarista e, agora, pode retomar sua experiência como atriz.

Experiência prévia como atriz

Apesar de estar afastada das novelas nos últimos anos, Lívia tem passagens marcantes pelo gênero. No SBT, destacou-se como a vilã Valéria em “Corações Feridos” (2012) e viveu a professora Suzana na novela “Carrossel” (2012) — papel que lhe rendeu elogios do público pela presença cênica e naturalidade.

Antes disso, teve participações especiais em atrações humorísticas e programas clássicos do SBT, como “Ô… Coitado!” e o “Programa Silvio Santos”, onde começou sua carreira.

Papel ainda mantido em sigilo

A Globo ainda não divulgou detalhes sobre o personagem oferecido, mas a expectativa é que a participação de Lívia em “Coração Acelerado” seja marcante. A escolha reflete uma tendência da emissora em apostar em nomes multifacetados e com forte conexão com o público para suas tramas das sete, conhecidas pelo tom leve, cômico e popular.

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo.