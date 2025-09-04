A notícia que atravessa o Brasil!

Luan Pereira quebra silêncio sobre briga com Dado Dolabella em bar do Rio

Cantor afirma que foi vítima de empurrão motivado por ciúmes de Dado Dolabella e reforça amizade de longa data com Wanessa Camargo.

Por Beatriz Silveira

04/09/2025 às 20:35

Notícias de Famosos – O cantor Luan Pereira falou publicamente pela primeira vez sobre o desentendimento envolvendo o ator Dado Dolabella, ocorrido em um bar no Rio de Janeiro. O episódio teria sido motivado por uma crise de ciúmes de Dado em relação à ex-namorada Wanessa Camargo.

Em entrevista ao Portal Leo Dias, durante a saída de uma festa promovida por Luciano Huck, o sertanejo negou que tenha se envolvido em qualquer tipo de briga.
“Pra mim, não teve briga, não. Foi um doido que chegou me empurrando. Perguntei até pra minha assessora de imprensa, Camila, quem era aquele sujeito. Foi claramente uma crise de ciúmes, mas eu não tenho nada a ver com a vida pessoal deles”, declarou.

Luan reforçou que manteve a calma durante toda a confusão:
“Tenho meu Deus no coração e nada vai me fazer perder a razão ou partir para agressão”, completou.

Pedido de desculpas de Wanessa

O cantor também comentou sobre a reação de Wanessa Camargo, que se desculpou pelo ocorrido.
“Wanessa é minha amiga demais, na hora ela ficou constrangida, veio pedir desculpas… Está tudo certo, ela é como uma irmã para mim”, disse Luan.

Como tudo aconteceu

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, a situação começou durante uma confraternização do elenco do Dança dos Famosos. Luan teria mostrado um passo de dança para Wanessa, segurando-a pela cintura sem segundas intenções. A atitude teria irritado Dado, que reagiu de forma agressiva, empurrando o cantor — que chegou a cair — e também Wanessa. O ator acabou sendo retirado do local.

Posteriormente, Wanessa usou as redes sociais para confirmar o desentendimento, mas negou ter sido agredida. Já Dado afirmou que tudo não passou de um “mal-entendido” e que Luan teria “tropeçado”. O cantor, por sua vez, manteve a versão de que foi empurrado e chegou a classificar o ator como “agressor de mulheres”.

 

