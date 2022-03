Lucas é o Anjo da semana no BBB 22; veja quem ele escolheu para castigo do monstro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Lucas é o Anjo da semana no BBB22 depois de disputar a Prova da Avon. Depois de uma corrida acirradíssima no Provódromo do reality, o confinado levou a melhor e conseguiu encontrar todos os cards com os benefícios do Avon Renew antes do restante dos concorrentes da disputa.

Continua depois da Publicidade

Pedro Scooby e Lucas disputaram a grande Final da Prova do Anjo Avon Renew e, em uma disputa emocionante, o resultado saiu: vitória do Lucas! Depois de quase quatro horas de prova, a casa conheceu seu mais novo abençoado!

Eliezer e Gustavo precisarão enfrentar o castigo do Monstro Bebê Chorão. Os dois foram os escolhidos do engenheiro para enfrentarem o desafio até a noite do próximo domingo, 20/03!

Lucas deu o castigo do monstro para Gustavo e Eli. #BBB22 pic.twitter.com/R3upOXx6hZ Continua depois da Publicidade — Lucas Bissoli 🩲 (@LucasBissoli_) March 19, 2022