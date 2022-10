Lucas Souza desabafa sobre fim de casamento com Jojo Todynho: “relacionamento era insignificante para ela”

Redação AM POST

Após anunciar o fim do casamento com Jojo Todynho, o oficial do exército Lucas Souza fez um desabafo nos stories do Instagram afirmando que o “relacionamento era insignificante” para a cantora e apresentadora. Ele ainda ressaltou que não vai contar detalhes do fim da relação para não expor a artista.

O militar informou o término por meio de um post nas suas redes sociais. Após repercussão do assunto Jojo Todynho comentou o caso em suas redes sociais. “Hoje, eu e o Lucas tivemos briga de casal, como todo mundo, e ele tomou a atitude dele. E está tudo certo. Se ele tomou a atitude dele, está tudo maravilhosamente bem. E é isso, vamos curtir o sábado. Beijo, fiquem com Deus!”, disse ela.

Após a fala da cantora, Lucas decidiu explicar um pouco do seu lado. “Mostra o quanto que nosso relacionamento era insignificante para ela”, disse ele na publicação. Ele ainda comentou que o fim não se deve às polêmicas recentes envolvendo uma fala dela de ela era sua primeira mulher.

A cantora e o militar se casaram em janeiro deste ano, cinco meses após se conhecerem em uma viagem pelo México, e a funkeira contou que foi a primeira namorada do companheiro.