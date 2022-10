Lucas Souza volta atrás em rompimento e Jojo Todynho decreta: “Não casei pra separar”

Um dia após anunciar o fim de seu casamento com Jojo Todynho, Lucas Souza voltou atrás no rompimento e pediu desculpas à esposa. A cantora, por sua vez, disse que houve um desentendimento entre o casal, mas declarou que não “casei para me separar” e o matrimônio só chega ao fim quando um dos dois morrer.

“Passando aqui para falar para vocês que está tudo bem entre eu e a Jojo. A gente já conversou, está tudo certo. Queria pedir desculpas a ela publicamente, me retratar. Eu gostaria de pedir desculpas pela atitude imediatista, atitude sem pensar que tive ontem. Vou ficar um pouco off. Vou tentar ficar bem psicologicamente”, declarou o militar em vídeo publicado nos stories de seu Instagram.

Também nas redes sociais, Jojo esclareceu em que pé está o relacionamento com Lucas: “Quem está no controle da minha vida é Deus. Meu marido não vai embora. Meu casamento não acabou. Foi Deus que me deu. Eu já falei, não me separo, eu fico viúva. Ou morre ele ou morre eu, os dois. Não casei para me separar”, disse a funkeira.

“A gente tem que entender o outro lado. Eu não estou defendendo, não. Ele está errado e eu também estou errada em muitas coisas que eu fiz. No meu barco tem Deus, e ele só afunda se eu for tola”, continuou Jojo, acrescentando que “o que é meu ninguém tira”.

Entenda a confusão

Casado há menos de um ano com a funkeira, Lucas Souza anunciou a separação em suas redes sociais, no último sábado (8), com um texto em que destacava que um relacionamento precisava, além de amor, de “respeito, lealdade e gratidão”, agora tirado do ar pelo militar.

“Nem só de amor uma relação se constitui. O respeito, [a] lealdade e a gratidão são essenciais! Em respeito às pessoas que têm um carinho pelo casal, e com muita dor no coração, passando pela fase mais difícil da minha vida (…), comunico que eu e Jordana não estamos mais casados”, começou o rapaz.

“Peço que respeitem esse momento de dor, que não está sendo nada fácil para mim! Desejo a ela toda felicidade do mundo e que continue com essa luz e carisma que só ela tem”, acrescentou o rapaz. No entanto, em seu Instagram, Jojo Todynho disse ter se surpreendido com a notícia da separação, mas afirmou aceitar a decisão do agora ex-marido:

“Hoje o Lucas e eu tivemos briga de casal, como todo mundo briga, e ele tomou a atitude dele. Então, se ele tomou a atitude dele, tá tudo maravilhosamente bem. E é isso. Vamos curtir o sábado”, declarou. “Desde já, quero agradecer a todos que estão me mandando mensagem de carinho. Obrigado. Eu estou bem.”

Após o pronunciamento da cantora, Lucas voltou a desabafar: “Realmente muito esperada essa reação dela! Não sabe de nada? Essa é mais uma atitude que tem e mostra o quanto nosso relacionamento era insignificante para ela”, escreveu o militar.

Logo depois, a artista voltou ao seu perfil nas redes sociais, e enquanto dirigia, falou sobre o término e seu amor pelo militar. “O amor dói, mas não mata. Tá tudo certo. vou amar o Lucas por um bom tempo, como ele vai me amar, mas vai passar e quem sabe do futuro é Deus. Agora, ele vai seguir a caminhada dele, eu a minha. Só desejo a ele felicidade, paz. Ele é um menino maravilhosos, não tenho que reclamar. Tá tudo certo.”

A notícia da separação veio após a cantora e apresentadora dizer, em seu podcast “JojoMeiaNoiva”, que ela foi a primeira e única mulher da vida de Lucas: “Meu marido, graças a Deus, não me deixa com fome. Sou a primeira namorada e mulher dele. Eu falo pra ele que ele é sem experiência de ‘xot*’ e ele fala que é seletivo”, afirmou.

Com a repercussão do comentário, a vencedora de “A Fazenda 12” precisou usar as suas redes sociais e, durante a madrugada, esclareceu que não havia tirado a virgindade do marido e que Lucas já havia tido outras namoradas antes.

Jojo e Lucas se conheceram em agosto de 2021 durante uma viagem a Cancún, no México, e subiram ao altar no fim de janeiro deste ano.

Em outra publicação, o militar se recusou a dizer o que havia motivado o término, mas garantiu que não tinha relação com a fala de Jojo: “Eu não vou contar as situações que ocorreram que levaram ao término porque não vou expor a pessoa! Não tem nada a ver com a última polêmica que ela é minha primeira namorada e esposa! Na verdade, me orgulho muito disso!”, finalizou.

Fonte: Yahoo