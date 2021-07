Luciano Szafir recebe alta de hospital após luta contra Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O ator e apresentador Luciano Szafir recebeu alta do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, neste sábado (24). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do ator.

O artista estava internado desde o dia 22 de junho, após testar positivo para a Covid-19. Após sentir os primeiros sintomas, ele optou pela internação.

Luciano passou por uma cirurgia de emergência no dia 7 de julho após complicações causadas pelo vírus. Inicialmente internado no Hospital Samaritano, ele foi transferido para o Copa Star um dia após a realização do procedimento.

No começo da semana, Szafir deixou a UTI após melhora clínica. Segundo o médico do ator, ele teve uma embolia pulmonar e depois sangramento no abdômen. Ambos são complicações da terapia anticoagulante, comum em pacientes com Covid.