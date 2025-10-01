Ludmilla é multada em Angra por pilotar jet ski sem colete e sem habilitação; assista

Notícias de Famosos – De férias com a família em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, Ludmilla foi multada por pilotar um jet ski sem colete salva-vidas e sem habilitação náutica. A informação foi confirmada ao jornal EXTRA, nesta quarta-feira (1º), pela Delegacia da Capitania dos Portos da cidade.

No domingo (28), a cantora publicou em seu Instagram um vídeo em que aparece conduzindo a moto aquática enquanto canta a faixa “Cam Girl”. Nas imagens, a artista surge sem o equipamento de segurança, com apenas uma mão no guidom e a outra segurando o celular para registrar a cena.

De acordo com agentes da Marinha, foram cometidas duas infrações graves previstas na Lei nº 9.537/1997 (LESTA – Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário): conduzir embarcação sem habilitação adequada e pilotar sem o uso de colete salva-vidas, item de segurança obrigatório.

As multas para cada infração variam de R$ 40 a R$ 2,2 mil, podendo somar até R$ 4,4 mil, a depender da gravidade do caso e da decisão da autoridade marítima. O valor específico aplicado à cantora não foi divulgado.

A publicação do vídeo e a confirmação da autuação pelas autoridades colocaram em evidência as exigências de segurança para o uso de motos aquáticas em áreas turísticas como Angra dos Reis. A obrigatoriedade do colete salva-vidas e da habilitação náutica permanece como requisito básico para quem conduz embarcações de lazer, segundo a legislação vigente.