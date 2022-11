Luís Ernesto Lacombe é demitido da RedeTV!

Redação AM POST

O jornalista Luís Ernesto Lacombe foi demitido nessa sexta-feira (11/11) da RedeTV! após dois anos na emissora. Ex-GloboNews, ele apresentava o programa semanal “Agora é Com Lacombe” e era também um dos âncoras do telejornal “RedeTV News”.

De acordo com informações do colunista Ricardo Feltrin, do UOL, Lacombe ainda comanda o programa esta semana, mas nos bastidores é dado como certo que Amanda Klein o substituirá com um programa no mesmo horário.

De acordo com Feltrin, o jornalista reclamava constantemente da falta de estrutura da emissora de Osasco e teria a metade de seu salário, estimado em R$ 200 mil, pago por anunciantes bolsonaristas.