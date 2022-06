Luísa Sonza fala sobre polêmica de jovens dançando sua música no arraial do CSU em Manaus: “é pra enaltecer músicas da tradição”

Redação AM POST

A cantora Luísa Sonza comentou polêmica gerada após viralizar, no último fim de semana, um vídeo de jovens dançando sua música “Anaconda”, no Arraial do CSU, em Manaus. Muita gente criticou o fato da festa junina ter como apresentação um grupo de funk. A repercussão foi parar em páginas de fofoca do Brasil chegando ao conhecimento da artista.

Continua depois da Publicidade

“Fico feliz q eles gostem da minha música, tenho ctz q a intenção foi das melhores, mas também concordo que festa tradicional é pra enaltecer as músicas da tradição do evento, afinal, é pra isso que festas tradicionais existem, pra imortalizar a cultura, pelo menos no meu ponto de vista. Acho importante que os jovens vivam e gostem do novo mas sem nunca deixar de lado a raiz de tudo. Só cresce e sobrevive broto que cria/tem raiz! Tem momento pra tudo e isso é lindo :) (obs: isso não justifica e nada tem a ver com destilar ódio nesses jovens ou em outros estilos musicais, é sobre a gnt conversar e entender o lado as diferentes opiniões de cada um buscando uma sociedade melhor pra todos”, respondeu Luísa.