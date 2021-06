Luizmar Damasceno, ex dupla de Cristiano Araújo, está desaparecido

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O cantor Luizmar de Oliveira Damasceno, de 45 anos, está desaparecido desde a última sexta-feira (11), em Goiânia. Segundo a família, na ocasião, ele trocou as cordas do violão para se preparar para um show que realizaria no dia seguinte e depois saiu de moto, sem levar o celular, mas não voltou. O músico já formou dupla do sertanejo Cristiano Araújo, que morreu há 6 anos.

Luizmar vive com os pais e uma tia em uma casa no Residencial Serra Azul, na capital. Mãe dele, a dona de casa Maria de Oliveira Damasceno está desesperada com o sumiço do cantor.

“A gente está com o coração doendo, porque a gente não esperava uma coisa dessa. Os filhos da gente são queridos, e a gente ama demais e nunca espera que aconteça uma coisa dessa”, desabafou a mãe.

A mãe disse que, no dia que o filho desapareceu, ficou acordada até mais tarde o esperando chegar.

“Na sexta-feira, eu saí para a costureira e o deixei aqui. Na hora que eu cheguei, ele não estava. Inclusive, eu deitei era quase meia noite o esperando, mas ele não apareceu. Aí eu deitei e, quando foi de manhã, eu levantei, e ele não estava aqui na cama dele. Eu falei: ‘Meu Deus, cadê meu filho?’”, lembrou.

Segundo a designer gráfica Dayenn Bennett, ex-mulher de Luizmar, o músico faria um show no último sábado (12), mas ele também não compareceu ao local. Com isso, a família registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil.

“Antes do almoço, ele tinha saído para comprar cordas para o violão e voltou para casa. Colocou as cordas, ensaiou e depois ele saiu, de moto, sem avisar para onde ia e deixou o celular. Ele não havia recebido nenhuma ligação ou mensagem. Só saiu e não voltou”, disse.

O G1 tentou contato com a Polícia Civil, por ligação e mensagem feitas às 15h35, para saber informações sobre o caso, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Fonte: G1