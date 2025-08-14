A notícia que atravessa o Brasil!

Luva de Pedreiro recebe alta após susto com problema cardíaco

Influenciador deixou hospital em João Pessoa um dia após internação e tranquilizou fãs nas redes sociais.

Por Fernanda Pereira

14/08/2025 às 06:27

Reprodução

Notícias de Famosos – O influenciador Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (13/8), um dia após ser internado às pressas no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa (PB), para a realização de exames cardíacos. Segundo ele, tudo não passou de um “susto”.

Acompanhado pela namorada, Távila Gomes, e pelo filho, Iran retornou para casa ainda na noite de quarta. Nas redes sociais, Távila publicou uma foto da família reunida e agradeceu: “Em casa. Graças a Deus”.

De acordo com o boletim médico divulgado antes da alta, o influenciador apresentava “uma leve redução na frequência cardíaca”, mas sem complicações adicionais. A nota também informava que ele estava estável e seguiria sob monitoramento.

Távila já havia adiantado aos fãs, ainda durante a internação, que o quadro não era grave. “Iran está internado, mas está bem. Já fez exames e está tudo ok. Logo, logo vai receber alta, se Deus quiser”, declarou na ocasião.

O criador de conteúdo, que acumula milhões de seguidores nas redes sociais, agora deve permanecer em repouso e seguir as orientações médicas para evitar novos sustos.

