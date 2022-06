Luva de Pedreiro vive momento conturbado com empresário

Redação AM POST

O influencer Luva de Pedreiro começou a dar sinais de desgaste com o empresário Allan Jesus há uma semana, quando desabafou que daria um tempo da internet. Dias depois, o jovem de 20 anos voltou a publicar os seus tradicionais vídeos de finalização com seus famosos bordões, mas um detalhe chamou a atenção dos seus seguidores, que notaram que todas as menções ao empresário em seu Instagram foram removidas.

Toda a história ganhou mais força nas redes sociais quando o colunista Leo Dias disse que o jovem conta com novos empresários, e que em sua conta bancária teria somente cerca de R$ 7.500. Conforme o colunista Luva de Pedreiro, em um ato de desespero recorreu a uma estrela do esporte para ajudá-lo a gerenciar a sua carreira após o clima de desconfiança com Allan Jesus. O atleta, inclusive, é quem neste momento passa está em fase de negociações para formalizar a gestão de carreira do influenciador.

Em nota, a ASJ Consultoria informou que recebeu as notícias através da imprensa e que não foi informado sobre qualquer tentativa de rescisão entre as partes e citou um risco de quebra contratual. O empresário afirma que tem contrato com Luva de Pedreiro até 2026.

“Se alguma das partes desejar efetivamente rescindir o contrato vigente, além de respeitar a forma acordada para tanto, deverá comunicar a outra oficialmente de sua decisão”, disse o empresário.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Allan Jesus defendeu-se das acusações afirmando que contratou uma auditoria para periciar tudo que envolve ele e Luva de Pedreiro.

“Se for provado que eu surrupiei 1 Real do Iran, que eu arque com todas as consequências e pague por esses atos. Uma vez que estou pautado na verdade, tenho um nome a zelar e trabalho nesse meio há muitos anos com clientes e parceiros . Também tenho família, sou pai de família e sou filho. Entrego para a Justiça divina e dos homens, para que tudo se resolva da melhor maneira possível. Quero deixar claro que quando a auditoria ficar pronta, eu vou provar por todos os meios as regularidades dos meus atos, as minhas contas e a minha dignidade”, desabafou no vídeo.