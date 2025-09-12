A notícia que atravessa o Brasil!

Mãe de Eliza Samúdio não descarta reaproximação entre Bruninho e goleiro Bruno

Sônia Moura afirma que neto não quer contato com o pai, mas diz que apoiará caso ele decida retomar a relação no futuro.

Por Fernanda Pereira

12/09/2025 às 09:53

Foto: Reprodução

Notícias do Famosos – Sônia Moura, mãe da modelo Eliza Samúdio, falou sobre a possibilidade de uma aproximação entre o neto, Bruninho Samúdio, e o pai, o ex-goleiro Bruno Fernandes de Souza. Em entrevista ao canal Cartoloucos, no YouTube, ela explicou que, no momento, o adolescente não demonstra interesse em falar com o pai, mas destacou que não se opõe caso essa vontade surja mais adiante.

“Ele tem vontade de falar com o Bruno? Não. Agora não… O dia que ele se sentir bem, eu falei, eu tô com você. Se um dia ele [o Bruno] precisar de você, eu falei assim: a gente não sabe do dia de amanhã, a velhice chega para todos, e você tem que ajudar. Faça o contrário do que ele fez. Não pague com a mesma moeda”, disse Sônia.

O goleiro Bruno foi preso em 2010, acusado pelo homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver de Eliza Samúdio, sendo colocado em liberdade condicional em janeiro de 2023.

Leia mais: Mãe de Eliza Samudio se pronuncia após fala de Bruno sobre pensão

Enquanto a questão familiar segue sensível, Bruninho, hoje com 14 anos, se destaca no futebol. No início de setembro, ele foi convocado pela terceira vez para a Seleção Brasileira Sub-15, que disputará o Campeonato Sul-Americano da categoria. Nas redes sociais, a avó comemorou a conquista e se declarou orgulhosa do neto.

“Que emoção ver isso! É incrível ver você crescendo e se destacando no futebol, a terceira convocação para Seleção Brasileira é um reconhecimento do seu esforço e dedicação. Estou muito orgulhosa de você e ansiosa para ver seus próximos passos no esporte”, escreveu.

