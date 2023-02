Mãe de Lexa sofre tentativa de assalto e se desespera: ‘dando porrada no vidro’

Redação AM POST*

Pouco antes de entrar ao vivo no podcast PodDelas, Lexa recebeu um áudio de sua mãe relatando uma tentativa de assalto. Darlin Ferrattry estava viajando de carro quando foi surpreendida por um homem que tentou quebrar o vidro do veículo. Entretanto, pouco tempo depois, a matriarca da cantora explicou que estava tudo bem.

“Tentaram assaltar a gente, cara. Dando porrada no vidro, o cara chegou, tentou abrir a porta do carro. Se a porta não estivesse travada, caralh*”, explicou Darlin no áudio.

Algum tempo depois, Darlin explicou que tudo estava bem e que nada de ruim tinha acontecido. “Tudo bem, graças a Deus, mas passamos um aperto”, finalizou.

Durante o bate-papo, Lexa explicou que sentiu ciúmes de Guimê com Tina, mas, depois, viu que a angolana era “de boa”. “Imagina o teu marido dormindo com alguém que não seja você e numa cama de solteiro ainda. Praticamente um em cima do outro?”, explicou. Entretanto, tudo mudou rapidamente:

“Mas, assim, me incomodou por um dia, depois eu comecei a me acostumar com a cena. E a Tina era muito de boa e ele é muito respeitador”, completou.