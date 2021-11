Mãe de Marília diz que o neto não sabe da morte da cantora

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A mãe da cantora Marília Mendonça, Ruth Moreira, revelou que seu neto Léo, de 1 ano e 11 meses, ainda não sabe que a mãe morreu. Em entrevista concedida ao Fantástico, da TV Globo, exibida na noite deste domingo (14), na casa onde a cantora morava com a família, Ruth disse que pretende contar sobre a tragédia aos poucos.

– Ele ainda não entende o que está acontecendo. Para ele, a mãe foi trabalhar, como a gente sempre falou para ele: “A mãe está trabalhando”. Porque se ele olhar a porta do quarto dela fechada, ele fala “mamãe”. Ele quer ir lá, quer bater, quer entrar. Às vezes eu entrava com ele, falava: “Mãe não está aqui, não, mamãe está trabalhando” – disse.

Ao lado do filho João Gustavo, irmão de Marília, Ruth disse que o que mais sente falta é de ouvir a risada de Marília.

– Ela sempre ria alto. Tudo dela era muito intenso. A gente consegue ouvir a risada dela no coração da gente, porque ela está aqui em todo canto dessa casa. Ela está aqui, todo pedacinho lembra muito ela – ressalta.

Na conversa, Ruth destacou que o neto tem sido uma grande motivação para se manter forte, já que ela não quer que ele seja afetado pelos sentimentos de dor e saudade da família. Segundo ela, os primeiros dias após a morte da filha foram especialmente difíceis de lidar.

– Nos primeiros dias eu corria lá em cima e chorava, chorava. Urrava, sabe? Gritava por dentro. E aí lavava o olho e ia brincar e cantar com ele as musiquinhas dele, cair no chão, jogar bola… E ele morre de rir. Quando tem esse tempinho assim, que eu começo a ficar triste, falo: “Agora não. Agora é a hora de eu brincar com ele” – afirma.

Sobre como contar para Léo que a mãe morreu, João Gustavo, irmão de Marília, diz que eles ainda pensam a melhor forma de compartilhar a informação com o pequeno.

– A gente já pensou em várias várias formas, né? Eu até comentei com a minha mãe esses: a gente vai falar da estrelinha, falar da rainha. A mãe dele foi uma rainha foi uma rainha no Brasil, foi a rainha do Brasil – disse.

Ruth disse que ainda não conseguiu um “tempo de ter um luto”, porque passou a semana em reuniões para resolver questões como a guarda de Léo, que foi resolvida da seguinte forma: Léo seguirá morando com a avó, que terá a guarda compartilhada da criança com o pai, o cantor Murilo Huff.

– Nós somos família e vamos criar o Léo do mesmo clima aqui. De paz e amor, porque ele vai precisar muito da gente – completou.

Fonte: Pleno.News