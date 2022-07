Mãe de Wesley Safadão chora e pede orações após internação do filho

Maria Valmira Silva de Oliveira, 60 anos, mãe do cantor Wesley Safadão, utilizou as redes sociais na quarta-feira (29) para falar sobre a internação do filho, que precisará tratar uma hérnia de disco. Aos prantos, a matriarca pediu que fãs e seguidores do artista orem por ele.

Nos Stories do Instagram, Maria publicou dois vídeos em que aparece chorando. As publicações contam também com a música Deus Tem um Plano, cantada por Wesley. “Entrego a recuperação do meu filho nas mãos de Deus. Deus sabe que ele ama cantar e encantar. Peço orações para a saúde dele aos fãs, amigos e familiares”, diz trecho do texto que acompanha um dos posts.

A mãe do cantor também desejou que o filho tenha uma recuperação rápida e que possa retomar a carreira em breve. “Que logo ele possa estar de volta aos palcos fazendo o que ele ama fazer: cantar e encantar”, escreveu na mensagem.

O comunicado sobre a internação do cantor foi publicado nas redes sociais do músico. De acordo com a assessoria de Wesley, ele voltou a sentir fortes dores na coluna e dormência nas pernas na manhã de quarta-feira em decorrência de uma hérnia. Para tratar o problema, precisou ficar internado.