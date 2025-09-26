Mãe do influenciador Luan Alencar, da turma de Carlinhos Maia, denuncia que filho foi espancado ao descobrir traição do namorado

A esteticista Helida Alencar, mãe do influenciador digital Luan Alencar, usou as redes sociais nesta sexta-feira (26/9) para denunciar uma grave agressão sofrida por seu filho em Paris, na França. Segundo o relato emocionado, o ataque teria sido provocado pelo então namorado de Luan, o também influenciador Caio Cerqueira, após uma discussão em uma festa. Ambos fizeram parte dos projetos Casa da Barra e Rancho do Maia, do influenciador Carlinhos Maia.

De acordo com Helida, a confusão começou quando Luan presenciou Caio trocando beijos com outro homem durante uma comemoração. O episódio abalou profundamente o influenciador, que decidiu confrontar o companheiro sobre a situação.

“Luan estava numa festa e encontrou Caio aos beijos com outro rapaz. Não sei quem é esse rapaz, não me interessa, mesmo que eu soubesse eu não ia citar nomes, envolver outras pessoas, porque o relacionamento é dos dois. Se ele não queria estar com Luan mais, ele que simplesmente falasse que não dá mais”, declarou a mãe em tom de desabafo.

Segundo ela, a tentativa de esclarecimento se transformou em violência física.

EXCLUSIVO: Veja o video do trecho da live de Helida Alencar, mãe do Luan Alencar, momento em que ela conta o acontecido entre Caio e Luan. pic.twitter.com/SDXXsRnUBe — SIGACRUSH ❤️‍ (@sigacrushofc) September 26, 2025

Relato de agressão e desmaio

Helida afirmou que o filho foi espancado com socos, chutes e murros na cabeça, chegando a desmaiar. A gravidade da situação a deixou desesperada, principalmente por estar no Brasil, sem condições de ajudar.

“Ele viu aquilo e foi questionar e ficou péssimo, ficou mal. E foi saber o porquê daquilo. E aí, eles agrediram o Luan, deram muito soco em Luan, deram um chute nele, empurraram ele, deram murro nele, deram muito na cabeça dele, ele desmaiou, ele veio a desmaiar, se tivesse batido em algum lugar… eu sei que foi Deus que livrou meu filho”, relatou.

Ainda durante o desabafo, ela destacou a angústia de acompanhar os acontecimentos a distância:

“Vocês têm noção que é uma mãe vê isso eu aqui no Brasil e ele lá e eu sem poder fazer nada simplesmente vê tudo isso acontecer…”, escreveu, em tom de revolta e tristeza.

Fotos mostram marcas da agressão

Para reforçar a denúncia, Helida compartilhou em seus perfis uma imagem que mostra os supostos ferimentos de Luan após a agressão. A publicação rapidamente repercutiu entre fãs e seguidores, gerando manifestações de solidariedade e pedidos de providências legais contra o agressor.

Após ser agred1do por Caio, Luan Alencar aparece em chamada: “Tô destruído, não aguento andar direito". pic.twitter.com/I0Pu397XdW — QG do POP (@QGdoPOP) September 26, 2025

Até o momento, Luan não se pronunciou diretamente sobre o caso, e Caio Cerqueira também não emitiu nenhuma declaração pública.

Influenciadores que ficaram famosos no reality show de Carlinhos Maia

Luan Alencar e Caio Cerqueira conquistaram notoriedade nacional em 2023, quando participaram do reality “Rancho do Maia”, produção que revelou diversos nomes para o cenário digital brasileiro. Desde então, os dois mantinham relacionamento e compartilhavam a rotina em suas redes sociais, atraindo milhares de seguidores.

A denúncia de agressão abalou os fãs, que acompanham o casal desde o reality. Comentários em apoio a Luan se multiplicaram nas redes, enquanto outros cobraram investigações e responsabilização do suposto agressor.