Mãe rompe com Medina após perder mesada de R$ 200 mil

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

O relacionamento do surfista Gabriel Medina com sua mãe vem passando por dificuldades. Segundo o colunista Leo Dias, uma fonte anônima informou que Simone Medina decidiu cortar relações com o filho após ele retirar a sua mesada de R$ 200 mil em decorrência de polêmicas anteriores.

Conforme os relatos, a mãe do surfista coleciona desafetos com os amigos e vizinhos do filho e chegou a destratar funcionários do instituto do surfista.

Continua depois da Publicidade

– Simone quis cortar o Gabriel e o Felipe da vida dela porque o Gabriel tirou a mesada enorme de R$ 200 mil que dava à mãe. Ela finge ser essa pessoa super boa e, na verdade, é o oposto. Humilha todo mundo na frente de quem estiver. Inclusive, ela fez muito abuso psicológico e emocional com o próprio Gabriel e agora quer pegar o dinheiro dele porque acha que tem direito. Prefere ter dinheiro do que relacionamento com o próprio filho – disse a fonte que preferiu não se identificar.

O entrevistado acrescentou que Simone reclamava do valor de sua mesada e gastava o dinheiro comprando roupas e bolsas.

As discórdias também envolvem o casamento de Medina com a modelo Yasmin Brunet.

Continua depois da Publicidade

– Ela não aceita o casamento dele. A Yasmin até parou de falar sobre espiritualidade e astrologia no Instagram dela porque a sogra fazia uma confusão com ela e com o Gabriel por causa disso. Dizia que não iam ser abençoados e falava coisas horríveis. Quando eles se casaram, a Simone pirou total. Brigou muito com eles, fez e ainda faz um inferno na vida dos dois – declarou a fonte.

No fim do mês de abril, chamou atenção de seguidores da família o fato de que a matriarca retirou o nome dos filhos mais velhos, Felipe e Gabriel, de sua biografia no Instagram, deixando apenas o da filha caçula, Sophia Medina. Após a repercussão, a empresária decidiu alterar a biografia novamente e excluiu o nome de Sophia.

Continua depois da Publicidade

Fonte: Pleno.News