Mais de 10 pessoas são detidas após apresentarem teste falso de covid em show de Gusttavo Lima

Ao menos 13 pessoas foram conduzidas a Delegacia de Polícia Civil de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, após apresentarem teste de Covid-19 falso para entrar em um show do cantor Gusttavo Lima nesse domingo (16), conforme informações da prefeitura do município.

Para ter acesso ao local do show, o público precisava apresentar um exame RT-PCR ou teste de antígeno negativos para covid-19, realizados até 48 horas antes do evento. As autoridades conferiram os resultados na entrada do show, e apontaram que 13 pessoas tentaram entrar no local com testes falsos.

Na última sexta-feira (14), a prefeitura da cidade publicou um novo decreto, que determina que eventos com mais de 500 pessoas seja obrigatória a apresentação do exame negativo para a covid.

A fiscalização foi feita pelas equipes de agentes da Defesa Civil, Secretaria Municipal da Fazenda, Vigilância Epidemiológica, Guarda Municipal e Samu, com apoio de órgãos da administração municipal e das polícias Civil e Militar.

De acordo com a polícia, 10 das pessoas levada para delegacia eram menores de idade e foram liberados. Outros três, adultos, estão detidos.

A Polícia Civil investiga a venda de testes falsos para o show em uma rede social. Uma servidora da saúde do município de Foz do Iguaçu denunciou a situação à polícia após ver uma postagem na internet e conversar com um estelionatário.

Ela conta que viu em uma rede social um homem anunciando que as pessoas que precisavam de teste de Covid para entrar no show do cantor Gusttavo Lima, poderiam chamar ele para uma conversa privada na rede.

