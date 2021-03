Maju Coutinho é criticada na internet por fala no Jornal Hoje: “O choro é livre”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Maju Coutinho noticiou no Jornal Hoje desta quarta-feira (17) o aumento de restrições que governadores e prefeitos estão promovendo em todo o Brasil e afirmou que não dá para a população reclamar. Durante seu discurso, ela usou o termo “o choro é livre” e se tornou um dos principais assuntos das redes sociais, causando polêmica entre os internautas.

“As medidas restritivas de circulação estão se espalhando e os especialistas são unânimes em dizer que essas são medidas indispensáveis agora para conter a circulação do vírus. O choro é livre. Não dá para reclamar. É isso que tem”, afirmou Maju, sem considerar que há pessoas que não tem outra opção a não ser sair para trabalhar.

O posicionamento da apresentadora irritou muitos seguidores do presidente Jair Bolsonaro, acusando-a de não respeitar empresários e comerciantes que estão seguindo as restrições impostas pelos governadores. “Muito triste a forma que a Maju falou. Desrespeito com os trabalhadores”, afirmou um usuário.

Ivo Meirelles rebateu a fala da apresentadora: “Para quem está com o salário em dia, é fácil dizer que o choro é livre. Às vezes, tenho vontade de pisar no acelerador, mas meu tempo de arrumar brigas já passou”. O jornalista Rica Perrone também criticou Maju: “Esse é o retrato do jornalismo da Globo. Primeiro que é mentira, não é unânime. Segundo que o comentário no final é de fuder”, escreveu ele no Instagram.

A Maju tem algo a dizer pra você que está preocupado em sobreviver diante da possibilidade de perder sua empresa, sua renda ou seu emprego: "O choro é livre". É isso mesmo. Assista ao vídeo. Essa gente vive em uma bolha! pic.twitter.com/QtbKNdjxjk — Sonaira Fernandes (@Sonaira_sp) March 17, 2021

Lembrando que essa Maju Coutinho é aquela blogueira que anos atrás foi "vítima de racismo". Quando aconteceu, imploraram empatia por ela. Olha como ela devolve… pic.twitter.com/bng1ljn7eb — Gigantes Não Dormem 🇧🇷 (@GigantesReais) March 17, 2021

Esse é a mensagem que a apresentadora tem para aqueles que perderam emprego e estão passando fome por causa das medidas ditatoriais: “O choro é livre” pic.twitter.com/Y6Ai6wzbVE — Thimoteo Oliveira (@thimoteocampos) March 17, 2021