Maju Coutinho pede desculpas por fala polêmica sobre lockdown no Jornal Hoje

Redação AM POST

A apresentadora Maju Coutinho se desculpou nesta quinta-feira (18) após a fala polêmica sobre lockdown. A jornalista usou a expressão “o choro é livre” durante o Jornal Hoje e foi duramente criticada. O comentário, que foi pessoal, uma opinião de Maju, caiu como uma bomba nas redes sociais.

Durante a edição de hoje, Maju se explicou: “Ontem, para reforçar a necessidade do isolamento social, eu usei no improviso uma expressão infeliz que precisa de um complemento para deixar bem claro o que queria dizer. Eu reitero hoje aqui esse desejo, me desculpo pela expressão que usei anteontem e vamos nessa, bola pra frente”.

“Eu quis dizer que por mais que sejam amargas as medidas de isolamento, são necessárias para evitar o colapso do sistema de saúde, mas eu também entendo perfeitamente a dor dos pequenos e médios empresários que têm que manter os negócios fechados”, reforçou.

Ao comentar ontem (17) as restrições sanitárias contra a covid-19, a jornalista afirmou: “Os especialistas são unânimes em dizer que essas são medidas indispensáveis agora para conter a circulação do vírus. O choro é livre, não dá para a gente reclamar, é isso que tem”.

O posicionamento da apresentadora irritou muitos seguidores do presidente Jair Bolsonaro, acusando-a de não respeitar empresários e comerciantes que estão seguindo as restrições impostas pelos governadores. “Muito triste a forma que a Maju falou. Desrespeito com os trabalhadores”, afirmou um usuário.