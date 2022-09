Malvino Salvador critica Globo e declara apoio a Bolsonaro: ‘ele tem boas intenções’

Redação AM POST

Malvino Salvador fez críticas à Globo e demonstrou apoio a Jair Bolsonaro no podcast Cara a Tapa, na última segunda-feira (5). Ao longo de três horas ele entrou em diversos assuntos com o apresentador Rica Perrone. O ator se manifestou contra o jornalismo da emissora e disse que apesar dos erros confia no atual presidente.

“Bolsonaro tem boas intenções, mas faz algumas escolhas erradas, principalmente na forma de se comunicar. Nem todo governo é sempre assertivo ou errado. Acho que ele está sendo massacrado pela mídia de uma forma desonesta. Deveria ter espaço pra se mostrar também o que faz de bom”, opinou.

Malvino comentou que a emissora sempre foi excelente e buscou pelo melhor, principalmente no setor da teledramaturgia, mas se demonstrou desapontado com outro setor. “Eu acho que o jornalismo tem que ser isento. Não pode tomar lado de maneira alguma. Quem tem que formar a consciência é a pessoa, que tem que ter acesso aos dois lados da moeda”, disse.

“A Globo é nota 10, mas eu acho que ela pode rever. Na parte da dramaturgia é brilhante, mas o jornalismo é que me decepcionou um pouco. Ela prima pela excelência, mas não tem que ter viés ideológico, principalmente no jornalismo. Tem que ter o máximo de isenção possível”, argumentou.

O ator, que trabalhou por 20 anos na Globo, reconheceu que o canal busca ser um exemplo. Apesar disso, não acredita que a emissora deva levantar uma bandeira ideológica.

Depois das declarações, que geraram polêmica, as publicações de Malvino Salvador nas redes sociais passaram a receber uma enxurrada de comentários com bandeiras do Brasil e frases de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Há, também, comentários que criticam a posição política do ator.