Manoel, da ‘Casa de Vidro’ do ‘BBB 23’, vive relacionamento aberto e não descarta romance no reality

Manoel, de 32 anos, um dos participantes da Casa de Vidro do “Big Brother Brasil 23” que foi aberta nesta terça-feira (10), tem um relacionamento aberto e mora com o namorado, Raphael há quase 11 anos. Segundo “Gshow”, o psiquiatra, morador de Cuibá, no Mato Grosso, levou os sapatos e cremes do companheiro para o confinamento.

Os dois se conheceram no Orkut e o primeiro encontro foi no último filme do Harry Potter nos cinemas, sendo Raphael o primeiro homem que Manoel beijou. O psiquiatra afirma que vive um amor livre com o parceiro e que se sente à vontade para fazer o que quiser se entrar no confinamento.

“A coisa mais difícil vai ser ficar longe dele porque a gente acorda, trabalha junto, malha junto. A gente morou separado três anos e o relacionamento ainda era fechado. Quando fomos morar juntos, a gente estava num nível de tanta confiança que passamos a não ver mais sentido desse pacto de exclusividade. Podemos nos relacionar com outras pessoas. E a gente conta tudo um para outro. Nunca conseguimos engatar um ‘trisal’, porque o povo é resistente”, explica Manoel.

“Não me importo se ele ficar com alguém, só espero que ele faça por interesse de viver aquele momento, que seja autêntico. Vou ser feliz vendo ele feliz”, afirmou Raphael.

Manoel também revelou ter crush em João Guilherme, filho do cantor Leonardo. Entre outras curiosidades reveladas sobre o participante, estão: ele faz crossfit três vezes na semana, malha e gosta de correr no parque; é um leitor compulsivo e curte ler de tudo; acredita em extraterrestres e tem uma tatuagem de ET; está aprendendo a tocar maraca; fez residência em Toronto, no Canadá, por três meses; o último relacionamento sério com uma mulher foi antes da faculdade e durou 5 anos.

Sobre a profissão, o participante decidiu que queria ser psiquiatra durante a faculdade de medicina. “Me considero bom para analisar situações complexas, consigo me conectar bem com as pessoas, entender o sentimento das pessoas, fui para psiquiatria porque vi nesse lugar da Medicina que conseguia me conectar com as pessoas e ouvir histórias de vida, isso faria por hobby, mas tornei minha profissão. Me inspiro na superação dos pacientes”, ressalta ele, que acredita que o ‘BBB’ será uma oportunidade para se projetar como influenciador em saúde mental.

“Me inscrevi porque sou louco por Big Brother. A gente está vivo para ter experiências intensas. Tenho uma careira, uma vida estruturada, mas a vida é sobre conquistar coisas novas. Me inscrevi, fui até a cadeira elétrica ano passado. É um símbolo de coragem me expor nessa loucura que é o Big Brother”, garante Manoel, que aproveitou para revelar sua estratégia de jogo. “O equilíbrio mental e saber ler as pessoas.”