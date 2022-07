Manu Gavassi é processada após declarar apoio a Lula durante show

O Movimento Brasil Livre (MBL) acionou a Justiça após Manu Gavassi declarar seu apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais.

A ação foi formalizada pelo vereador Rubinho Neves (UP-SP) em conjunto com a coordenadora do movimento, Amanda Vettorazzo.

De acordo com o parlamentar, a ação da cantora foi um “Showmício disfarçado de evento cultural”. Manu entrou na mira do vereador após exibir uma estrela, símbolo do Partido dos Trabalhadores (PT), durante um show.

A projeção da estrela apareceu enquanto Manu cantava a música “Deve ser horrível viver sem mim”, durante o verso “Um claro posicionamento político”.

Por meio do Twitter, Nunes confirmou que entrou com uma ação contra a artista. “Processei a Manu Gavassi! Acionei a Justiça contra a ex-BBB por fazer campanha antecipada pró-Lula em showmício disfarçado de evento cultural. Seja por bem ou por mal, todos vão respeitar as regras eleitorais! Vamos pra cima”, disparou ele.

