Marido de Jojo Todynho tem crise de ciúmes e quebra restaurante em Lua de Mel

Há praticamente uma semana casado, Lucas Souza, marido de Jojo Todynho, protagonizou uma confusão daquelas em plena lua de mel. Enquanto o casal curtia uma balada na última quarta-feira (2/1), em Jericoacoara, no Ceará, Lucas teve uma crise de ciúmes com a aproximação de um garçom e foi convidado a se retirar do local após ter xingado o funcionário e ameaçado partir para briga.

Fontes que estavam presentes no local afirmam que o oficial do exército teria chamado o funcionário de “merdinha” e o puxado pela gola da blusa. Com a situação, os seguranças foram acionados e gentilmente convidaram o marido de Jojo a se retirar do evento.

Ainda de acordo com as fontes, a cantora não se abalou com a situação e sem reação continuou sentada mexendo no celular. O casal também estava acompanhado de seus seguranças particulares que gravaram o momento do conflito.

A assessoria de Jojo foi procurada para comentar o caso, mas até o momento da publicação desta matéria não retornou com respostas.

