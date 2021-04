Marido de Paulo Gustavo desabafa após piora no quadro de saúde do ator: “dias difíceis”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O dermatologista Thales Bretas desabafou nas redes sociais ao divulgar o estado de saúde do marido, o ator Paulo Gustavo, que piorou e agora está respirando com a ajuda do ECMO que funciona como um pulmão artificial.

Nesta sexta-feira (02), logo após ter sido emitido comunicado informando uma piora no quadro clínico, o marido do comediante usou seu perfil no Instagram para postar mensagem relatando os momentos que vem vivendo e ganhou mensagens de apoio de famosos e anônimos.

“Estou vivendo dias difíceis… optando por ficar recluso, sem expor dores ou dificuldades na internet. Vivendo um momento particular da minha família, que ainda não sei o por quê mas no futuro espero entender. E sempre com muita fé, muito pensamento positivo pra ter o amor da minha vida ao meu lado novamente. Peço desculpas pela ausência, pelos pacientes que aguardam meu retorno, e até pelos amigos que não tenho conseguido responder. Espero que entendam e continuem torcendo e rezando fervorosamente pela recuperação dele e de todos que sofrem com essa infecção tão sorrateira”, escreveu ao postar uma foto do humorista com os dois filhos.