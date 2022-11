Marília Mendonça vira assunto mais comentado no Twitter um ano após sua morte

Redação AM POST

Um ano após sua morte, marcada neste sábado (5/11), a cantora Marília Mendonça ainda é lembrada, citada e comentada por seus fiéis fãs nas redes sociais. No Twitter, não é incomum notar que o nome da sertaneja é o assuntos mais falado da rede social hoje, geralmente com adoradores da artista rememorando músicas, shows, frases e vídeos de Marília.

Dona de músicas que tocavam o coração de cada ouvinte, a eterna Rainha da Sofrência morreu há exatamente um ano, após a queda de um avião que levava a artista para mais um de seus tantos shows em Caratinga, Minas Gerais.

Durante todo o dia dessa sexta-feira (4/11), o nome de Marília Mendonça voltou a ecoar em todos os cantos do Twitter. Internautas relembraram que, há um ano, a cantora fazia o último show de sua vida. A apresentação aconteceu em Sorocaba, São Paulo.

No seu último show, Marilia Mendonça contou que, durante a pandemia, teve medo de que as pessoas fossem se esquecer dela. Um ano depois de sua partida, ninguém se esqueceu, e sua falta só fez aumentar a saudade da maior artista que esse país já teve. Que falta você faz ❤️😭♾️👑 pic.twitter.com/NtmTQL4ngI Continua depois da Publicidade — rod (@rodolpho) November 4, 2022

De 5 de novembro do ano passado — dia do trágico acidente de avião — até 31 de outubro de 2022, o nome de Marília Mendonça foi citado 8 milhões de vezes na rede social do passarinho. Dados do Twitter Brasil indicam que, deste total, 600 mil citavam diretamente a conta oficial da rainha do sertanejo.

Dentro dos 8 milhões de posts sobre a cantora, as hashtags mais citadas foram #MaríliaMendonça, #Grammy e #DecretosReais. O segundo cita a homenagem da premiação à Rainha da Sofrência, enquanto o terceiro mostra a presença do público no lançamento da primeira parte do EP, que conta com quatro músicas inéditas.

De acordo com o Twitter Brasil, a homenagem do Grammy para a cantora teve um pico de citações na rede social. Na ocasião, em 3 de abril deste ano, a imagem da sertaneja brasileira de 26 anos foi exibida no telão principal da 64ª cerimônia, durante o In Memorian, momento de lembrar os grandes nomes da música que faleceram.

Quando perguntarem o tamanho que era Marília Mendonça mostre esse vídeo onde ela juntou 100 mil pessoas em BH em plena segunda-feira pic.twitter.com/fepoUvRTZC — Matheus (@odontinho) November 4, 2022

Hoje faz um ano que o Brasil sente saudade da nossa rainha… Marília Mendonça vc é inesquecível. pic.twitter.com/RdGcIDGMw6 — Versinho (@VSertanejo) November 5, 2022