Marina Silva de Manaus curte férias em Fortaleza totalmente livre das drogas; confira

Redação AM POST

Maria Solange, conhecida como a “Marina Silva de Manaus”, que viralizou nas redes sociais em 2020 ao ter um vídeo compartilhado pela cantora Madonna dançando o hit “Holiday”, ressurgiu nas redes sociais nesta semana mostrando estar totalmente livre das drogas ao aparecer curtindo férias em Fortaleza, no Ceará.

Para quem não sabe, Maria Solange gravou o vídeo com a música de Madonna como forma de homenagear o filho de 22 anos, que havia sido assassinado. Após a repercussão, ela recebeu ajuda para se reabilitar em uma clínica em São Paulo, com apoio organização Parceiros Brilhantes.

Atualmente, ela está completamente curada do vício e está curtindo a vida da melhor forma possível e agradecida pelo apoio que recebeu de Madonna.

Veja o vídeo compartilhado por Madonna:

Are you feeling Hopeless today?

Does life seem to be one bad news story after another??

Does the Apocalypse seem

Right around the corner…………….

I think many of us feel the same way. On days like this we just have to turn up the Music and Dance! 💃🏿🕺🏿💃🏿🕺🏿 #holiday ♥️ pic.twitter.com/LsAYmsTklu

— Madonna (@Madonna) July 22, 2020