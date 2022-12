Mario Soares, compositor da musica ‘Pense em Mim’ recebe alta hospitalar após AVC

Redação AM POST

O compositor Mario Soares, de 71 anos, um dos autores de ‘Pense em Mim’, sucesso nas vozes de Leandro e Leonardo, recebeu alta hospitalar na última sexta-feira (2) do Hospital Beneficência Portuguesa de Santos, no litoral de São Paulo. Ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no dia 25 de novembro e optou por seguir com o tratamento em casa.

De acordo com o filho do compositor, Marinho Soares, agora o pai seguirá tomando medicações diariamente, passará por sessões de fisioterapia, hidroginástica e consultas com médico neurologista e fonoaudiólogo. O compositor enfrenta dificuldades na movimentação e na fala, para isso, a equipe médica indicou exercícios, como por exemplo, sugar o ar através de um canudo, segundo o filho do artista.

Com as dificuldades financeiras que a família passa, Marinho, que é vendedor de reciclagem, luta para dar uma cadeira de rodas e de banho ao pai. “A luta continua e seguimos em busca da recuperação”, disse.

*Com informações do G1