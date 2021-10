Mark Zuckerberg perde posto de 4º mais rico do mundo após pane no WhatsApp, Facebook e Instagram

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O fundador do Facebook Mark Zuckerberg perdeu US$ 6 bilhões em poucas horas, após WhatsApp, Facebook e Instagram saírem do ar globalmente nesta segunda-feira (4). A queda fez com que ele caísse uma posição no ranking de bilionários da Bloomberg, índice que classifica as 500 pessoas mais ricas do mundo diariamente. Ele foi ultrapassado pelo fundador da Microsoft, Bill Gates, e agora ocupa a quinta posição da lista.

O valor da fortuna de Zuckerberg caiu para US$ 121,6 bilhões, enquanto Bill Gates tem US$ 124 bilhões, no índice de bilionários da Bloomberg. Desde 13 de setembro, segundo a agência, o CEO do Facebook perdeu cerca de US$ 19 bilhões em riqueza. Naquela data, a fortuna era avaliada em US$ 140 bilhões, de acordo com o índice.

Hoje, investidores venderam papéis e ações do gigante das mídias sociais, levando a uma queda de cerca de 5%. Desde meados de setembro, a perda registrada é de 15%.

*Com informações do UOL, AFP e ANSA