MC Livinho some, preocupa família, mas reaparece após publicar vídeo sendo ‘perseguido

MC Livinho deixou familiares e amigos preocupados na madrugada desta segunda-feira (18). Em um vídeo no Instagram – que já foi deletado – o cantor pediu ajuda: “‘cê’ tá louco, mano, me ajuda, me ajuda”.

Pouco antes, Livinho fez uma série de vídeos em seu Instagram dizendo que estava, aparentemente, sendo seguido por um carro.

“Algum carro já ficou te seguindo, porque esse aqui parece, viu? Meu carro é bom também, não sei porque não passa. Fora que jogou uma vez em cima de mim, mano.”

“Não sei se me conhece, não tô entendendo nada esse carro aqui atrás de mim. Verdade mesmo, já está estranho. Quer seguir, pode seguir, tá emocionado?”

Após o vídeo de pedido de socorro, familiares e amigos mostraram preocupação com o cantor:

Elian, irmão de Livinho, escreveu nas redes sociais: “eu não sei o que está acontecendo com meu irmão. Tentei entrar em contato, não consegui. Quem tiver notícia, por favor, entra em contato comigo”

O youtuber Adriano Junior, cnhecido como Coreno, amigo de Livinho, postou um vídeo afirmando que ninguém estava conseguindo contato com o cantor: “estou no aguardo igual a vocês”

Ele também afirmou que tentou contato com o DJ do cantor e com a mulher de Livinho, mas não conseguiu falar com eles

Horas depois, Livinho fez novos vídeos, em que aparece suando, e diz que está bem.

“Família, tô suave, tô de boa, tô bem, tô bem graças a Deus e vou continuar bem. Tô chegando aqui na casa dos meus pais, falei com meu irmão, já. Tô bem, família, tô bem.”

O irmão do cantor também divulgou uma foto em que Livinho aparece sentado em uma cama. Nenhum dos dois deu mais explicações sobre o ocorrido.

O G1 entrou em contato com a assessoria do cantor, mas não obteve retorno até o fechamento dessa matéria.

