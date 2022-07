MC Neguinho JM é morto a tiros durante perseguição policial

Vídeo gravado por câmera de segurança mostra o momento em que MC Neguinho JM é morto a tiros pela Polícia Militar (PM), no último sábado (2), durante perseguição na Zona Sul de São Paulo.

David Meireles Miranda tinha 19 anos e pilotava uma moto emprestada. Nas imagens é possível ver que ele não usava capacete e estava desarmado quando foi baleado no tórax e na perna. O funkeiro não resistiu aos ferimentos e morreu na Rua Marechal João Carlos Barreto, no Campo Limpo.

O garupa aparece com ele na moto também estava sem capacete e foi baleado pelos policiais militares, mas na cabeça. Jeferson Fernando da Silva Souza estava armado e ameaçou atirar contra os agentes que estavam numa base policial no bairro, segundo a PM. Segundo eles, houve troca de tiros. No vídeo é possível ver o momento que ele é atingido e cai da motocicleta.

Até a última atualização desta reportagem, Jeferson continuava internado em estado grave em um hospital, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Uma adolescente que passava pela rua no momento da perseguição policial também foi atingida por um disparo na perna. Mas ela não corre risco de morrer.

“Minha missão é provar que ele não é bandido, que não é um ladrão. E eu vou provar e já estou provando”, diz Bianca Meireles, de 24 anos, irmã de MC Neguinho JM, num vídeo gravado nas suas redes sociais.

O irmão dela não tinha passagens criminais. Segundo fontes do g1, Jeferson já havia respondido por posse ilegal de arma de fogo, portar arma com numeração raspada e receptação de produto de crime.

MC Neguinho JM era uma promessa do funk, segundo seus amigos. Recentemente ele havia gravado uma música que se chama “Um Piloto e Um Garupa”, em parceria com MC Luuky.

O corpo do cantor foi enterrado na manhã desta segunda-feira (4) no Cemitério da Paz, em Embu das Artes, com homenagens e pedidos de justiça.

Parentes e amigos querem que os quatro policiais que aparecem nos vídeos atirando na direção da moto pilotada por MC Neguinho JM sejam responsabilizados por sua morte.

“Porque a gente sabe que foi uma injustiça o que aconteceu com ele”, fala Bianca no seu Instagram.

O caso foi registrado inicialmente no 47º Distrito Policial (DP), Capão Redondo, como desobediência, lesão corporal e morte decorrente de intervenção à oposição policial.

Como o caso envolve policiais militares, o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) assumiu as investigações na Polícia Civil. Segundo a pasta da Segurança, foi aberto ainda um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a conduta dos agentes.

“Só peço a Deus que coloque ele num bom lugar, que descanse agora, que agora o show dele é lá no céu”, fala Bianca na gravação em sua página na web.

“Estamos diante de mais um caso de genocídio. Andar sem capacete é uma contravenção e não justifica a pena de morte decretada por policiais militares. Buscaremos a justiça junto com a família”, disse Marisa Feffermann, da Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio, que acompanha o caso.

Fonte: G1