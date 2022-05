Mc Poze cancela show após pressentimento: ‘Tudo está estranho’

Redação AM POST

Após pressentimento, MC Poze do Rodo, que estava prestes a embarcar para um show em Pernambuco, resolveu desmarcar tudo e ficou em casa com seus filhos e amigos. O cantor disse que a decisão é totalmente pessoal e afirmou que os contratantes não tem culpa. O evento seguiu com outras atrações e a organização do evento informou que todos que fossem ganhariam um ingresso para o próximo show de Poze.

Nos Stories do Instagram, no dia anterior ao show, ele já vinha demonstrando melancolia, com stories chorando ao lado da filha, e ao invés de embarcar, revelou que desistiu e resolveu ficar em casa com seus filhos e amigos.

“Tudo está estranho, hoje. Fora que era para não estar lá já, hoje cedo nós perdemos o voo, muita coisa indicando que não é para eu ir, entende? Sendo que muita gente não entende, público, contratante. Mesmo assim, eu dou uma data minha, canto de graça qualquer outro dia, só não quero ir hoje”, disse o cantor.

Outro momento que assustou fãs foi quando Poze deixou um tom de despedida em um storie postado ao lado da filha mais velha, Julia. “Fico triste, porque quando ela acordar, não estarei mais aqui”.