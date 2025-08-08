Médica revela últimos momentos de Preta Gil e detalhes emocionantes de sua luta contra o câncer

Notícias de Famosos – A médica Roberta Saretta, responsável por acompanhar Preta Gil durante toda a sua jornada contra o câncer, que durou mais de dois anos, quebrou o silêncio e revelou detalhes marcantes sobre os últimos momentos da cantora. Roberta, que integrou a equipe do renomado cardiologista Roberto Kalil, do Hospital Sírio-Libanês, esteve ao lado da artista no Brasil e nos Estados Unidos, inclusive em seus instantes finais de vida, em 2025.

Segundo a médica, o maior desejo de Preta Gil era retornar ao Brasil para estar próxima de sua família e amigos. No dia em que tentaria realizar esse sonho, a cantora estava clinicamente estável ao deixar o hospital para seguir até o aeroporto. No entanto, durante o trajeto, que durou cerca de 1h20, começou a passar mal. Roberta relatou que ficou de frente para a paciente, incentivando-a: “Eu dizia que a levaria para casa. Ela esteve consciente o tempo todo.”

Ao chegarem ao aeroporto, a artista sentiu que não teria condições de enfrentar o voo. “Perguntei: ‘Preta, você dá conta de viajar? Consegue segurar mais um pouco?’. E ela respondeu: ‘Não dou conta’. Poucos minutos depois, ela se foi”, contou emocionada à O Globo.

Roberta também lembrou o início da batalha contra a doença, em janeiro de 2023, quando um sangramento intestinal levou ao diagnóstico de câncer. No começo, a cantora resistiu a seguir as recomendações médicas, o que exigiu firmeza por parte da equipe. “Eu sabia que seria difícil convencê-la, então criei uma estratégia: disse que ela não sairia dali sem fazer os exames. A Flora e o Gil foram fundamentais nesse processo”, relatou.

A história de Preta Gil, marcada por coragem e determinação, deixou uma forte impressão em todos que acompanharam sua luta até o fim.