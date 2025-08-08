A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Famosos

Médica revela últimos momentos de Preta Gil e detalhes emocionantes de sua luta contra o câncer

Segundo a médica, o maior desejo de Preta Gil era retornar ao Brasil para estar próxima de sua família e amigos.

Por Beatriz Silveira

08/08/2025 às 19:50

Notícias de Famosos – A médica Roberta Saretta, responsável por acompanhar Preta Gil durante toda a sua jornada contra o câncer, que durou mais de dois anos, quebrou o silêncio e revelou detalhes marcantes sobre os últimos momentos da cantora. Roberta, que integrou a equipe do renomado cardiologista Roberto Kalil, do Hospital Sírio-Libanês, esteve ao lado da artista no Brasil e nos Estados Unidos, inclusive em seus instantes finais de vida, em 2025.

PUBLICIDADE

Segundo a médica, o maior desejo de Preta Gil era retornar ao Brasil para estar próxima de sua família e amigos. No dia em que tentaria realizar esse sonho, a cantora estava clinicamente estável ao deixar o hospital para seguir até o aeroporto. No entanto, durante o trajeto, que durou cerca de 1h20, começou a passar mal. Roberta relatou que ficou de frente para a paciente, incentivando-a: “Eu dizia que a levaria para casa. Ela esteve consciente o tempo todo.”

Leia também: Mãe e madrasta vão a júri acusadas de torturar e matar menino de 4 anos em Manaus

PUBLICIDADE

Ao chegarem ao aeroporto, a artista sentiu que não teria condições de enfrentar o voo. “Perguntei: ‘Preta, você dá conta de viajar? Consegue segurar mais um pouco?’. E ela respondeu: ‘Não dou conta’. Poucos minutos depois, ela se foi”, contou emocionada à O Globo.

Roberta também lembrou o início da batalha contra a doença, em janeiro de 2023, quando um sangramento intestinal levou ao diagnóstico de câncer. No começo, a cantora resistiu a seguir as recomendações médicas, o que exigiu firmeza por parte da equipe. “Eu sabia que seria difícil convencê-la, então criei uma estratégia: disse que ela não sairia dali sem fazer os exames. A Flora e o Gil foram fundamentais nesse processo”, relatou.

A história de Preta Gil, marcada por coragem e determinação, deixou uma forte impressão em todos que acompanharam sua luta até o fim.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Polícia

Polícia prende cinco pessoas e apreende drogas, arma e dinheiro em operações no AM

Ações ocorreram em Carauari, Boca do Acre e Manaus; vítima de cárcere privado também foi detida por tráfico.

há 35 minutos

Política

Hugo Motta decide indicar afastamento de 5 deputados após obstrução na Câmara; veja quem são

Mesa Diretora decidiu encaminhar as denúncias contra os parlamentares que ocuparam o plenário nesta semana.

há 52 minutos

Brasil

STF aprova orçamento de R$ 1 bi para 2026 com mais gasto em segurança

A previsão foi aprovada durante sessão administrativa e será enviada ao Ministério do Planejamento.

há 1 hora

Brasil

TST vai gastar R$ 1,5 milhão em sala VIP exclusiva para ministros no Aeroporto de Brasília

Um ponto que chama atenção é que o benefício poderá ser utilizado também quando os magistrados não estiverem em missão oficial.

há 1 hora

Polícia

Polícia prende homem com 65 quilos de skunk avaliados em R$ 1,3 milhão em Manaus

Investigação do Denarc flagrou suspeito enquanto enviava parte da droga para fora do Amazonas.

há 2 horas