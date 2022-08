Miguel Falabella lamenta morte de Claudia Jimenez e faz homenagem nas redes sociais

O ator e diretor Miguel Falabella publicou uma homenagem à atriz Claudia Jimenez. A artista morreu neste sábado (20), no Rio de Janeiro. Os dois trabalharam juntos em produções como “Sai de baixo”, em que ficaram marcados pelas interações entre o trambiqueiro Caco Antibes e a empregada desbocada Edileuza.

“Fui procurar uma foto para ilustrar essa postagem e me deparei com uma vida. Agora, estou deitado, passando um filme na minha cabeça, tentando me agarrar às tantas gargalhadas que demos, ao prazer de atuar juntos, ao seu único e irreproduzível tempo de comédia”, diz na mensagem publicada ao lado de uma foto com os dois.

“Você estará para sempre usando aquele biquíni selvagem que nos ensolarou a existência, Claudinha. Hoje todas as homenagens são suas e os refletores de todos os teatros do Brasil reluzem para você.”

“Obrigado por ter caminhado a meu lado nesta passagem. Betty Lago e Mercedinha certamente vão recebe-la em festa! A nós, resta a saudade e a responsabilidade de manter viva a memória do seu imenso talento! Te amo! Descanse em paz!”.

Em 2014, em uma entrevista para o Fantástico, a atriz elogiou o colega de trabalho, ao falar da nova produção, “O sexo e as negas”. “E o Miguel, eu acho que a gente veio do mesmo universo. E ele me conhece muito. Quando ele escreve uma coisa, ele fala ‘não, nem adianta que ela não vai querer fazer’, sabe? Eu não posso fazer um papel que fala “Oi, como vai? Aceita um café?”, não vai rolar, entendeu?