Morre o cantor e compositor Erasmo Carlos, aos 81 anos

O cantor Erasmo Carlos, de 81 anos, morreu nesta terça-feira (22). Ele estava internado no Hospital Barra DO’r, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e havia sido entubado nesta segunda-feira (21), apresentando um quadro grave de síndrome edemigênica.

No início do mês, o artista havia recebido alta de uma internação anterior, que durou nove dias. Ele chegou a comemorar nas redes sociais e brincar com a data de Dia de Finados.

– Bem simbólico… Depois de me matarem no dia 30 [de outubro], ressuscitei no Dia de Finados e tive alta do hospital! – escreveu o artista no Instagram.

A síndrome edemigênica é caracterizada pelo aumento do volume de líquido extravascular (fora dos vasos sanguíneos). Como consequência, a retenção causa edemas pelo corpo. As causas podem variar entre cardíacas, renais, hepáticas, hormonais, vasculares.

O diretor Boninho foi a primeira pessoa pública a homenagear o veterano.

– Meu adeus ao querido Tremendão. Erasmo leva seu sorriso e o rock para o céu! Saudades – escreveu.

