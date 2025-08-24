Namorada termina relacionamento com homem que participou de desafio polêmico em show do Nattanzinho

Notícias dos Famosos – O cantor Nattanzinho gerou polêmica nas redes sociais após protagonizar uma situação controversa durante sua apresentação na 35ª Festa do Folclore de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Durante o show, o artista ofereceu R$ 1 mil a um jovem da plateia para que ele beijasse outra mulher, mesmo estando acompanhado da própria namorada.

A oferta, feita em tom de brincadeira, terminou de forma constrangedora. A namorada do rapaz, que registrava o momento em vídeo, implorou para que ele recusasse o desafio. No entanto, o jovem aceitou, trocou beijos com uma desconhecida no palco e ainda tentou justificar o ato dizendo: “Eu vou dividir o dinheiro com você”.

A reação da jovem foi imediata. Visivelmente abalada, ela gritou “acabou, acabou” diante do público e decidiu terminar o relacionamento ali mesmo. A cena, registrada por celulares de quem assistia ao show, rapidamente viralizou, provocando intenso debate nas redes sociais sobre limites e respeito em apresentações ao vivo.

Neste sábado (23), Júlia Mello, a jovem envolvida, publicou um vídeo confirmando o término do relacionamento. Ela afirmou: “Estamos seguindo caminhos diferentes” e pediu que as críticas ao ex-namorado fossem moderadas, lembrando que os ataques também afetam a família dele. “Por favor, tenham empatia”, concluiu.

Até o momento, Nattanzinho não se pronunciou oficialmente sobre o episódio. Nas redes sociais, o caso segue entre os assuntos mais comentados, gerando discussões sobre comportamento de artistas, responsabilidade e os limites do entretenimento em shows públicos.